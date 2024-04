Magione combatte e la spunta a Pistoia

FENICE PISTOIA

2

TMM OF OCCHIALI MAGIONE

3

(25-23, 28-26, 23-25, 12-25, 12-15)

PISTOIA: Cicchitelli 19, Lopez Delgado 14, Mazza 14, Massaro 11, Mantellassi 10, Betti 2, Bini (L), Guarducci, Biagi, Sperati Gaggioli. N.E. – Gualtierotti. All. Vittorio Bertini.

MAGIONE: Pistocchi 17, Vibi 16, Giunti 13, Artini 7, Guarino 7, Tarducci 3, Nasi (L1), Guerrini 18, Gradassi. N.E. – Mochetti, Barsotti, Mitu, Baldoni, Dentini (L2). All. Fabio Bovari.

Arbitri: Ivan Tizzanini e Marco Bertonelli.

PISTOIA - La pausa pasquale è servita a rigenerare in parte le energie alla Tmm Of Occhiali Magione che è tornata al successo in serie B2 femminile. Una vittoria comunque sofferta quella maturata nello scontro esterno, due punti al termine di una gara combattuta con la Fenice Pistoia. Il motivo di soddisfazione per le umbre risiede nella reazione registrata dopo due set, con le toscane avanti due set a zero.