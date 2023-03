Madame annuncia il primo live in Umbria Sarà in Piazza del Popolo a Todi il 30 agosto

Energica, spontanea, coinvolgente: giovane e lanciatissima cantautrice, Madame (nella foto) annuncia il suo primo live in Umbria: l’evento è organizzato da Moon in June e si svolgerà in collaborazione con il Todi Festival mercoledì 30 agosto in Piazza del Popolo: sul palco tuderte l’artista sarà accompagnata dalla sua band. A pochi giorni dalla pubblicazione del suo secondo album “L’amore” (Sugar), prevista per questo venerdì, si aggiunge questo nuovo e importante traguardo per l’artista più ascoltata degli ultimi dieci anni (fonte Spotify) e che in soli quattro anni ha già collezionato 34 certificazioni tra platino e oro. Accanto ai numeri, Madame ha raccolto prestigiosi riconoscimenti per il valore musicale e letterario: è la più giovane vincitrice della Targa Tenco per il miglior album d’esordio e per la miglior canzone “Voce”, canzone che ha vinto anche il Premio Lunezia e il Premio Bardotti, entrambi per il miglior testo.

Madame sarà quindi in tour, prodotto e organizzato da Friends & Partners e Vivo Concerti in collaborazione con Big Picture Management e Sugar Music, anche quest’estate e nelle più suggestive location outdoor italiane, tra cui quella umbra, nella suggestiva piazza di Todi: la cantautrice porterà dal vivo le sue hit (tra cui “Il bene nel male“ in gara al Festival di Sanremo) e le canzoni del nuovo album “L’amore”. I biglietti sono già in prevendita su Ticketone.it e nei circuiti di vendita abituali). Madame ha già conquistato dal vivo il pubblico in un tour sold out nel 2022 che ha confermato quanto sia nata per cantare e stare sul palco. Ha sempre condiviso uno spazio libero in cui essere al sicuro per essere veramente se stessi.