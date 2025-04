“L’uovo d’artista“ è fronte lago. Grande successo a San Feliciano

“L’uovo d’artista” in versione lacustre, dopo le esperienze di Corciano e del centro storico di Perugia, è stato un vero successo e per questo la manifestazione è destinata a ripetersi nei prossimi anni. Il sindaco di Magione Massimo Lagetti e l’assessore comunale Daniele Raspati si dicono molto soddisfatti dell’esito dell’evento “andato in scena” sabato sul lungolago di San Feliciano, dove per tutta la giornata trenta pittori, guidati dalle suggestioni del luogo, hanno realizzato vere e proprie opere d’arte.

“L’Uovo d’Artista” è approdato sulle sponde del Trasimeno, per volontà del Comune e grazie alla collaborazione delle sei pro loco del territorio (Agello, Sant’Arcangelo, San Savino, Casenuove, Magione, San Feliciano e Monte del Lago), coordinate dall’assessore Raspati. L’evento, curato da Stefania Natalicchi, ha visto la partecipazione di decine di artisti, alcuni giunti anche da fuori regione. Per tutta la giornata si sono cimentati nella decorazione di uova di ceramica artistica di Deruta.

Posizionati di fronte al lago hanno dipinto uova di ceramica bianca alte trenta centimetri, trasformandole, ciascuno secondo il proprio stile, in meravigliose opere d’arte. "Fieri di aver portato questa manifestazione per la prima volta sulle rive del lago – ha dichiarato l’assessore Raspati – e con la collaborazione delle associazioni che si sono messe a disposizioni per la riuscita della manifestazione e per realizzare un evento che catalizzasse l’attenzione dei visitatori". Soddisfazione espressa anche dal sindaco Lagetti.

"Ho puntato molto sul fatto che le associazioni dialoghino tra loro – ha commentato -: stiamo lavorando infatti alla creazione di una consulta, guidata dall’assessorato di Raspati, perché riteniamo che un comune con tante frazioni e tante associazioni abbia bisogno di fare squadra, legando gli eventi estivi e le ricorrenze".