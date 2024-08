L’Università per Stranieri ottiene un finanziamento per la mobilità Erasmus

L’Università per Stranieri di Perugia ha ottenuto un finanziamento nell’ambito del Programma Erasmus+ e, in particolare, dell’Azione KA171 – Mobility of Higher Education Students and Staff Supported by External Policy Funds (KA171) del Settore Istruzione Superiore. Queste importanti risorse, concesse dall’Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE, supporterà la mobilità di studenti, docenti e personale amministrativo tra l’Ateneo e una serie di istituti partner in Paesi extra- europei. La sovvenzione totale ammonta a 282.482 euro.