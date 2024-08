Lungo il Sentiero di Francesco. Torna il pellegrinaggio a piedi . Assisi-Valfabbrica-Gubbio

È tutto pronto per la sedicesima edizione del cammino “Il Sentiero di Francesco”. Il pellegrinaggio a piedi Assisi-Valfabbrica-Gubbio che ripercorre il viaggio compiuto dal Poverello di Assisi dopo il gesto della “spogliazione” e la rinuncia alle ricchezze e all’autorità paterne, è fissato come sempre nei giorni 1-2-3 settembre e rientra tra le iniziative che caratterizzano la Giornata per la custodia del creato. Il raduno è previsto per la mattina di domenica primo settembre in piazza del Vescovado di Assisi, dove ci sarà la preghiera iniziale con i vescovi Domenico Sorrentino (Assisi-Nocera-Gualdo e Foligno) e Luciano Paolucci Bedini (Gubbio e Città di Castello). Dopo la partenza ci sarà il gesto di apertura del Tempo del Creato davanti alla basilica di San Francesco, mentre la tappa finale del primo giorno di cammino – che si assesta sui 14 km – è prevista a Valfabbrica, dove sarà celebrata la santa messa. Il giorno seguente, in cui si percorreranno circa 22 km, si riparte sempre di buon mattino, e dopo la sosta presso l’agriturismo Tenuta di Biscina si ripartirà alla volta di San Pietro in Vigneto, seconda tappa del cammino. L’ultimo giorno, che vedrà una distanza di 15 km da percorrere, porterà i pellegrini partecipanti fino alla Chiesa di Santa Maria della Vittorina, con arrivo previsto intorno alle ore 15:30, mentre alle ore 18:30 verrà celebrata la santa messa nella Chiesa di San Francesco.

Il pellegrinaggio "Il Sentiero di Francesco" è una iniziativa promossa e organizzata dalla diocesi di Gubbio insieme alla diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino, patrocinato dalla Regione Umbria, con la collaborazione dei Comuni di Assisi, Valfabbrica e Gubbio. Per informazioni e iscrizioni (aperte fino a domenica 25 agosto): tel. 3661118386 - email [email protected]. Come sempre, i pellegrini possono partecipare - con libertà - all’intero cammino di tre giorni o solo a una parte di esso. Inoltre, per quest’anno gli organizzatori del Sentiero aderiscono anche alla campagna Steps for Peace che nasce dagli inviti di Papa Francesco a fare passi concreti di pace.