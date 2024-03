L’Under 15 stende il Gubbio e vola a un punto dalla seconda

3

GUBBIO

: Barbanera, Rosati (32’ st Sabatino), Auricchio, Castellucci (20’ st Seppoloni), Santillo, Olimpieri, Ulivieri (32’ st Pelli), Bosi, Castroreale (20’ st Massi), Kroni (32’ st Pascucci), Fahmi (10’ st Meyou). A disp.: Cataldo, Burnelli. All.: Raschi

GUBBIO: Squarta, Latini (30’ st Passeri), Moroni, Poeta, Gabellone, Franquillo (15’ st Colucci), Piomboni, Chirizzi (15’ st Luchini), Bicchieri (34’ pt Useini), Useini (30’ st Castellani), Farache. A disp.: Ricci, Misciglia, Bartoccioni, Benedetti. All.: Della Vedova

Arbitro: Lorenzo Cornicchia (Sez.Perugia) (Ricci, Brizioli)

Marcatori: 35’ pt Castroreale (P), 30’ st Meyou (P), 35’ st Pascucci (P)

Con la Primavera ferma per la sosta di campionato a prendersi la copertina è la formazione Under 15 che trionfa in casa contro il Gubbio. Vittoria importante per la formazione guidata da Raschi che vince 3-0 contro il Gubbio. Nel primo tempo parte subito all’attacco il Perugia che dopo tre minuti si rende pericoloso con il colpo di testa da calcio d’angolo di Bosi che però si stampa sulla traversa.

Dopo pochi minuti è il Gubbio

a rendersi pericoloso con Moroni che si trova dinanzi al portiere ma non riesce a siglare il gol del vantaggio.

Al 35’ da calcio d’angolo passano in vantaggio i biancorossi con Castroreale che porta la squadra di casa sull’uno a zero all’intervallo. Nella ripresa è sempre il Perugia che comanda il gioco e trova la rete con il subentrato Meyou che sigla il quattordicesimo gol stagionale. Ma non finisce qui, perché quasi allo scadere della partita ormai indirizzata trova la sua prima rete il classe 2010 Pascucci.

In classifica, i biancorossi salgono a quota 51 rimanendo in scia del Pescara, secondo con 52 punti, e dell’Arezzo, primo con 57.

E il prossimo turno sarà da non perdere, perché dopo la pausa per le festività pasquali, domenica 7 aprile, i biancorossi saranno di scena proprio a Pescara con uno scontro tutto da giocare.