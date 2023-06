L’Unatici Ellera Corciano: ottimi risultati al “Pale Sky Trail“

CORCIANO - Divertente e massiccia partecipazione della squadra dei L’Unatici Ellera Corciano (nella foto alcuni atleti) al ’Pale Sky Trail’, una delle gare di maggior fascino e difficoltà del panorama podistico umbro sulla doppia distanza di 32 km e 14 km. Sulla gara più lunga si è cimentato Luca Cova, offrendo un’ottima prestazione sia tecnica e cronometrica. Sulla distanza più breve si sono invece cimentati tutti gli altri, con la più veloce che è risultata Maria Cristina Draoli, prima nella sua categoria. Ottimi piazzamenti tra le donne anche per Michela Rossi, Anna Maria Falchetti, presidente della stessa società, Natascia Micheli e Celeste Miriam, mentre in gara tra gli uomini il più brillante è stato Michele Orli, davanti a Michele Belia, Michele Caldarelli, Andrea Cagiola, Antonello Menconi e Pascol Pinzon. In questa gara la squadra dei L’Unatici Ellera Corciano è stata sostenuta in particolare dallo sponsor "Calzature Cenci", sempre vicino a questo gruppo di podisti. Evento organizzato dalla Molon Labe sotto la direzione di Maurizio Turrioni.