L’Umbria sul podio con la chef Maria Grazia che usa “Quinta Luna“

Per la prima volta l’Umbria è stata premiata a Perugia, per la quarta edizione di “Extra Cuoca - Il talento delle donne per l’olio extra vergine”, il concorso nazionale dedicato alle cuoche professioniste, La chef premiata è Mariagrazia Di Bello di Terni, che si è classificata seconda nella categoria secondi piatti con la ricetta “Calamaro Quinta Luna” per cui ha utilizzato l’olio del Frantoio Gaudenzi di Trevi “Quinta Luna”, tra gli oli finalisti dell’Ercole Olivario 2024. Cena di gala alla Galleria dei Tesori del complesso monumentale di San Pietro.