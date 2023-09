L’Umbria punta sulla stazione toscana di Medioetruria: Perugia in prima linea

E’ l’assessore ai Trasporti dell’Umbria, Enrico Melasecche, a confermare che domani si terrà l’ennesimo vertice sulla stazione Medioetruria. La sede sarà ancora una volta quella del Ministero Infrastrutture e Trasporti a Roma e al tavolo in questa occasione ci saranno anche Trenitalia e Italo, gestori del servizio ferroviario, che si confronteranno sulle ipotesi in campo. Un incontro – che non è ancora quello decisivo – "che conferma come la nostra volontà per l’alta velocità ferroviaria sia quella di puntare su questa stazione". Ieri proprio Melasecche ha stigmatizzato l’atteggiamento del Pd umbro, che è ormai spaccato sulla sede della stazione: i sindaci di centrosinistra del Trasimeno ‘vogliono’ Chiusi, quelli dell’Alto Tevere Rigutino, la Regione invece è noto che preferirebbe Creti-La Farneta. "Dobbiamo essere coesi". L’Umbria, insomma, punta forte su questa stazione che aggancerebbe 12 coppie di treni ad Alta velocità. "E’ l’unica strada che abbiamo".