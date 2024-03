L’Umbria ha un cuore verde-acqua. Trasimeno, la vocazione è green pensando alle nuove generazioni

Il lago è il cuore ’verde’ dell’Umbria. Pochi giorni fa a Milano si è svolta la premiazione dei Comuni Plastic Free 2024 con ben 111 enti che hanno ricevuto il trofeo a forma di tartaruga e l’attestato di virtuosità di 1, 2 o 3 tartarughe: Castiglione del Lago ha conseguito il terzo riconoscimento consecutivo e l’importante conferma delle due tartarughe a testimonianza del livello di virtuosità raggiunto e mantenuto.

In Umbria sono stati solo Castiglione del Lago e Corciano i comuni premiati. Non è un caso che entrambi i territori facciano parte del comprensorio del Trasimeno dove ormai da anni si attuano politiche Plastic Free e di massima attenzione alla gestione ambientale: compresa quella dei rifiuti. Infatti, il premio è "dedicato ai comuni che si sono distinti adottando una serie di misure volte a migliorare il proprio territorio per il bene dell’ambiente e per il bene delle future generazioni". In quest’edizione i criteri di valutazione si basavano su cinque pilastri: lotta contro gli abbandoni illeciti, sensibilizzazione del territorio, collaborazione con l’associazione Plastic Free, gestione dei rifiuti urbani, attività virtuose realizzate. "Siamo molto soddisfatti del riconoscimento – ha affermato la vicesindaco di Castiglione del Lago Andrea Sacco – che per il terzo anno consecutivo certifica l’impegno e la sensibilità che il nostro Comune mette quotidianamente nella gestione e nella promozione di un ambiente pulito e più sostenibile. Un’attenzione per nulla scontata frutto di azioni concrete che, in questi cinque anni di amministrazione, hanno cambiato il rapporto della cittadinanza castiglionese con la risorsa principale del nostro territorio, quell’ambiente che dobbiamo continuare a tutelare e preservare per le future generazioni".

"Castiglione del Lago – ha dichiarato Monica Poggiani, delegata locale dell’associazione – ha confermato per il terzo anno consecutivo le due tartarughe: come cittadini possiamo essere molto fieri e orgogliosi. L’Amministrazione comunale sta facendo un ottimo lavoro per salvaguardare e migliorare il territorio".

"La tartaruga di Plastic Free per Corciano e Castiglione del Lago è il riconoscimento dell’impegno, costante nel tempo, e del radicamento sempre più forte di una coscienza amica dell’ambiente". Così il presidente di Tsa Trasimeno servizi ambientali, Cristian Betti, ha commentato il risultato ottenuto da Corciano e Castiglione del Lago, "raccogliere i rifiuti, differenziarli, avviarli al ciclo del recupero sono prassi fondamentali per un presente e un futuro volto alla sostenibilità – aggiunge Betti – Il risultato ottenuto dai due comuni è motivo di grande orgoglio per noi. È frutto di un riuscito coinvolgimento della comunità nel mettere in campo comportamenti virtuosi anche nelle piccole azioni quotidiane".

Questa "è la direzione nella quale vogliamo continuare a muoverci in sinergia con le amministrazioni comunali e i cittadini" ha concluso il presidente Betti. Castiglione del Lago di recente ha ottenuto anche un altro traguardo: quello di Comune Riciclone 2023. Matteo Burico, sindaco di Castiglione del Lago, ha evidenziato che: "Con questo riconoscimento viene messa in risalto la validità del sistema di raccolta porta a porta avviata, con coraggio nell’aprile nel 2021. Questo premio fa percepire bene il ruolo sempre più importante che il nostro comune sta assumendo in termini ambientali. Il merito va ai nostri concittadini, perché questi straordinari risultati, non sarebbero stati possibili senza il loro rispetto per l’ambiente". E l’appuntamento con i cittadini è proprio alle innumerevoli iniziative di ripulitura sponde e raccolta rifiuti che si organizzano annualmente al Trasimeno.