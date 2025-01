L’Umbria fa il pieno di visitatori : "Eventi e clima ok aiutano il settore"

Il Bel Paese baciato dal clima mite ha fatto il pieno di presenze e anche l’Umbria è tra le regioni che sorride al turismo in questi giorni di vacanze legate al Natale. Dunque alberghi quasi al completo, tavoli dei bar affollati, ristoranti a tutta birra. La conferma arriva dal direttore di Federalberghi-Confcommercio Rolando Fioriti, che parla di un'ottima performance del comparto.

A cosa si deve l’attrattività del “cuore verde“? "Le temperature favorevoli hanno dato una bella spinta. Il resto lo hanno fatto gli eventi e gli appuntamenti proposti nelle varie città umbre. L’offerta - a partire da Perugia, Assisi, Foligno con il concertone della Rai e Orvieto con Umbria Jazz Winter, tanto per fare qualche esempio - è stata vastissima".

Dunque strutture ricettive al completo? "E’ andato meglio l’alberghiero che l’extra alberghiero perché molti agriturismi o campeggi non erano aperti, visto che in inverno è più difficile rimettere in piedi le strutture per una settimana o poco più".

La provenienza dei turisti? "La fetta più grossa del mercato è essenzialmente italiana e di vicinato. Comunque è stata alta anche la componente degli arrivi dal Sud e dal Nord Italia".

Solito mordi e fuggi o i soggiorni si sono allungati? "La durata dei soggiorni si è attestata nella media. D’altronde non c’era da aspettarsi permanenze più lunghe delle due o tre notti".

La capacità di spesa? "E’ un turismo attento ma non col braccio corto. Le tredicesime, il momento legato alle feste, ha permesso di concedersi più di uno svago. Lo dimostra il fatto che anche il settore enogastronomico ha lavorato molto bene, l’offerta attraverso la ristorazione può infatti tirare un bilancio positivo".

Silvia Angelici