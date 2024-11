L’Umbria dei formaggi Le aziende sul podio. Intanto si va verso un percorso per la dop

Sono ventuno i formaggi eccellenti dell’Umbria, prodotti da dieci aziende. È il verdetto della giuria della III edizione- rassegna “L’Umbria dei Formaggi”, organizzata dalla Camera di Commercio attraverso Promocamera (l’azienda speciale dell’Ente) di concerto con le associazioni di rappresentanza degli agricoltori Coldiretti Umbria, Confagricoltura Umbria e Cia Umbria – Agricoltori Italiani dell’Umbria e con la collaborazione di Onaf. Come spiega il presidente Giorgio Mencaroni, quattro gli obiettivi chiave: valorizzare i formaggi pecorini e caprini provenienti dai diversi ambiti regionali; favorirne la conoscenza e rafforzarne la presenza nei mercati locali e nazionali; stimolare i produttori verso un percorso di costante miglioramento della qualità del prodotto; raccogliere elementi per l’individuazione dei parametri necessari per l’eventuale redazione di uno specifico disciplinare. Le aziende premiate: Agricola Alfina di Marceddu & c, Agricola Basili Danilo, Fattoria del Monte Puro, Tabarrini Marco Fattoria la Redola verde, Febbi Nadia, Gruppo Grifo Agroalimentare, L’Arte del pastore, Agricola Pasqua, Agraria Solana, Agricola Demuro – Manca. La novità dell’edizione 2024 è l’assegnazione di un premio della giuria popolare. Oltre 130 consumatori hanno degustato i formaggi ritenuti eccellenti dalla giuria di esperti e di questi hanno scelto il migliore dal loro punto di vista gustativo. Poi la proposta di Mencaroni: "Abbiamo sempre voluto dare la possibilità al produttore – ha detto il presidente – di poter avere uno strumento in più per la valorizzazione del loro lavoro. Se le associazioni vorranno, quindi, unitamente alle aziende, inizieremo un percorso per avere il raggiungimento di una Dop del pecorino umbro".

Silvia Angelici