L’Umbria da bere al Vinitaly “Radici“ filo conduttore dello stand. Ben 56 cantine alla fiera di Verona

"L’Umbria è una terra ricca di tradizione e qualità, e il settore vitivinicolo ne è uno dei principali simboli. Partecipare a Vinitaly significa portare l’eccellenza umbra su un palcoscenico internazionale di grande prestigio, valorizzando il lavoro delle nostre aziende, che combinano innovazione e rispetto per la tradizione. Il nostro obiettivo come Regione è promuovere una crescita sostenibile, affrontando le sfide globali senza mai perdere il forte legame con le radici del nostro territorio. Le cantine umbre si distinguono per la valorizzazione dei vitigni autoctoni e per un approccio innovativo che rispetta l’ambiente. La qualità, apprezzata a livello internazionale, è un nostro tratto distintivo, ed è fondamentale continuare a promuoverla, supportando le imprese nel rafforzamento della loro competitività sui mercati esteri". Lo ha detto la governatrice Stefania Proietti, illustrando la partecipazione dell’Umbria da bere al Vinitalty, la fiera nazionale più importante del settore in programma dal 6 al 9 a Verona. Regista del padiglione del “cuore verde“ “Umbria Top“, la società cooperativa che raggruppa la maggioranza delle aziende vitivinicole regionali. Tantissimi gli appuntamenti, tra degustazioni, talk, approfondimenti, con la partecipazione di ben 56 cantine.

"“Radici“, il claim che accompagna la presenza della Regione Umbria al Vinitaly, rappresenta perfettamente il valore profondo del nostro comparto vitivinicolo - sottolinea Simona Meloni assessore regionale alle politiche agricole - un legame indissolubile con la terra, le comunità e il sapere tramandato da

generazioni, ma anche la spinta verso l’innovazione e la sostenibilità".

"Umbria Top si conferma di anno in anno punto di riferimento per chi sceglie di valorizzare il vino della regione nel suo contesto territoriale - afferma il presidente Massimo Sepiacci - offrendo al pubblico un’immagine unitaria e coesa. La nostra società rappresenta il settore con visione e competenza organizzativa, supporta le aziende, partecipa agli eventi fieristici e sviluppa aspetti strategici fondamentali. In questo contesto, il Vinitaly 2025 assume un ruolo chiave e un’opportunità unica per consolidare la presenza del vino umbro sui mercati nazionali e internazionali".

Silvia Angelici