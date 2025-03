L’ultimo saluto a “Sandro“. Oggi il lutto cittadino

TERNILutto cittadino oggi per i funerali di Sanderson “Sandro“ Mendoza, l’operaio ventiseienne di Tapojarvi morto a causa delle ustioni riportate nell’incendio che si è sviluppato nel parco scorie di Ast. Lo ha proclamato il sindaco Stefano Bandecchi "In segno di cordoglio e partecipazione" sottolinea il Comune. L’ultimo saluto al giovane lavoratore è in programma alle 14.30 nella Sala del Regno dei Testimoni di Geova in via Turati.

"Prevista l’esposizione delle bandiere (europea, nazionale) a mezz’asta o abbrunate sugli edifici comunali - continua Palazzo Spada – . Gli uffici comunali osserveranno un momento di raccoglimento in concomitanza dei funerali. Il sindaco invita la cittadinanza, le istituzioni pubbliche e le organizzazioni sociali, culturali, sindacali e produttive di Terni ad esprimere, in forme decise autonomamente, il dolore e l’abbraccio della comunità ai familiari". Arvedi Ast aveva accolto la richiesta dei sindacati dei metalmeccanici concedendo il permesso retribuito ai lavoratori che decideranno di partecipare al rito funebre, per il quale si annuncia una massiccia partecipazione delle maestranze del complesso siderurgico di viale Brin. Gli stessi lavoratori, d’accordo con i sindacati, avevano deciso di devolvere il compenso di un’ora di lavoro alla famiglia della vittima, con il totale che sarà poi raddoppiato dall’azienda. Mercoledì è invece in programma la fiaccolata di solidarietà e sensibilizzazione, promossa dai sindacati, che partirà alle 21 da piazzale Bosco per arrivare in piazza Europa.

Sandro Mendoza è stato anche ricordato ieri con uno striscione in Curva Est durante il derby Perugia Ternana. Il ventiseienne è deceduto domenica 16 marzo al Sant’Eugenio di Roma dove era stato ricoverato il 10 precedente per le gravissime ustioni subite nell’ incidente sul lavoro avvenuto nel parco scorie di Ast. Sanderson era alla guida del mezzo che trasportava le scorie quando si era scatenato l’incendio, purtroppo dagli effetti tragici. Il giovane è morto nel pomeriggio di domenica 16 marzo al Centro grandi ustionati del Sant’Eugenio di Roma.