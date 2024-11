L’ultimo saluto a Mario Migliorati. Imprenditore, politico e dirigente

UMBERTIDE – La città dà l’addio a Mario Migliorati, un uomo che ha vissuto la politica locale con grandissima passione. I suoi funerali si terranno oggi alle 14.30 nella chiesa di Santa Maria della Pietà. Classe 1937, storico esponente socialista, Mario Migliorati fu eletto nel consiglio comunale umbertidese per la prima volta nel 1975. Molto apprezzato per il suo impegno civico fu riconfermato ad ogni elezione amministrativa fino al 1999. Per 10 anni, dal ’75 al 1985, rivestì anche l’incarico di vicesindaco nelle giunte guidate da Celestino Sonaglia e Maurizio Rosi. Fu anche assessore alla Comunità montana dell’Altotevere e dirigente della Tiberis. Oltre che per l’attività politica ed amministrativa Migliorati è stato stimato anche per le sue doti di imprenditore, titolare di una nota attività commerciale che ha celebrato il primo mezzo secolo di attività. Alla moglie Assunta, alle figlie Emanuela e Federica le condoglianze de La Nazione.