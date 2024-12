Ludoteca comunale. Le iscrizioni sono aperte

GUBBIO – Sono aperte le iscrizioni per il secondo turno alla Ludoteca comunale "La quarta dimensione del gioco", in Piazza Bosone. Le attività vanno dall’8 gennaio al 30 maggio 2025 e sono rivolte a bambini e bambine di età compresa tra i 6 e i 12 anni, residenti nel territorio comunale di Gubbio. Si accede al servizio mediante iscrizione obbligatoria, da parte di un adulto responsabile, l’iscrizione può essere fatta per uno o due giorni a settimana, a scelta tra il lunedì, mercoledì o venerdì, dalle 15.30 alle 18.30. "La Ludoteca comunale - spiega l’assessore Lucia Rughi - è uno spazio dedicato all’infanzia a alla famiglia, concepito per fornire opportunità di socializzazione, gioco e apprendimento ai bambini e occasioni di incontro e confronto ai genitori ed offre una varietà di attività e laboratori creativi, giochi da tavolo, giochi all’aperto e, in alcuni casi, eventi tematici o feste. In questo tipo di ambiente, i bambini hanno la possibilità di giocare liberamente e sviluppare le proprie abilità sociali e cognitive, intrecciare amicizie e relazioni, guidati e stimolati da educatori ed educatrici competenti".