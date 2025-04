LudiKastello, è la fiera dei giochi. Attesi centinaia di appassionati

Per un fine settimana la capitale dei giochi da tavolo. Sabato 3 e domenica 4 maggio torna “LudiKastello“ la grande partita degli appassionati di giochi di ruolo, da tavolo, carte da collezione pronti a invadere la biblioteca comunale. Oltre 50 sessioni gdr, tornei, talk, incontri per uno degli eventi ludici più importanti dell’Umbria, giunto all’11esima edizione (tema “Rinascimento Artificiale“) grazie all’impegno dell’associazione Peter Pan.

Tra le curiosità: nell’area retrogame un Commodore 64 collegato a ChatGpt per un’esperienza unica, un dialogo tra nostalgia e futuro. "La proposta appare solida, innovativa e ben calibrata rispetto al contesto urbano e culturale in cui si inserisce" hanno detto il presidente dell’associazione Tommaso Radicchi, il segretario Marco Milanesi e il grafico Leonardo Arcipreti ieri mattina nel corso della conferenza stampa presentando la due giorni nel chiostro della biblioteca.

Quest’anno Ludikastello si espande ulteriormente, andando ad animare anche la rinnovata Piazza Marchese Paolo, recentemente riqualificata in una scelta strategica e simbolica, capace di portare nuova vitalità e colore al centro storico. "Molto interessante il rafforzamento dell’offerta culturale attraverso i talk tematici con ospiti di rilievo del settore ludico e culturale, organizzati in collaborazione con Framework".

Dal punto di vista più strettamente ludico, da segnalare per i numerosi appassionati il torneo a squadre di BladeRunner Rpg che rappresenta un elemento di grande originalità, il ritorno di “Forza il Forziere“ (una sorta di caccia al tesoro che coinvolge oltre 20 negozi del centro storico in collaborazione con il Consorzio Pro Centro), con quattro aperture disseminate nella manifestazione.

Nel programma anche gli studenti del Polo Franchetti-Salviani con due tavoli di prototipi di giochi, frutto del lavoro a scuola. La manifestazione avrà inoltre un’area ristoro, affidata ai ragazzi di Just Bunz. Per i più piccoli ci saranno i laboratori scientifici del Museo Malakos "che sono stati pensati appositamente per Ludikastello – conclude Radicchi – insieme ai corsi di pittura di miniature e altre attività creative che arricchiscono la proposta formativa ed esperienziale, rendendo l’evento attrattivo per tutte le fasce d’età".

Alla conferenza stampa di ieri in biblioteca anche l’assessore Michela Botteghi che ha commentato positivamente la manifestazione che coinvolge tanti giovani, ma anche appassionati dei giochi da tavolo di ogni età.