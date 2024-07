Lucrezia Mancini si tuffa nell’Europeo Juniores

SPOLETO La nuotatrice Lucrezia Mancini pronta per il debutto all’Europeo Juniores, iniziato oggi a Vilnius, in Lituania. Per la 16enne trevana dell’Avis Foligno Spoleto Nuoto non si tratta del debutto assoluto agli Europei Juniores, perché ha già partecipato all’edizione 2023. Sempre l’anno scorso Mancini, più volte campionessa italiana categoria Junior dei 100 e 200 rana, ha vinto uno splendido argento nei 200 alle Olimpiadi giovanili che si sono svolte a Maribor in Slovenia. L’atleta umbra, allenata dal tecnico spoletino Piero Santarelli (con lei nella foto) , è una delle promesse del nuoto italiano e a Vilnius punta in alto. La gara più attesa è quella dei 200. La giovane ranista azzurra sarà in vasca giovedì mattina per le batterie di qualificazione con l’obiettivo minimo di accedere alla semifinale prevista nel pomeriggio. L’azzurrina ha tutte le carte in regola per conquistare la finale ma il sogno rimane la medaglia. Più difficile la situazione nei 100 previsti tra sabato e domenica. Prima di partire per la Lituania la giovane nuotatrice ha ricevuto il saluto del sindaco Andrea Sisti: "Credo e spero che il tuo percorso di crescita, i risultati che stai ottenendo grazie all’impegno e al sacrificio, possano essere un esempio non solo per i tuoi coetanei. Vivere lo sport a questo livello richiede forte determinazione e grande disciplina, aspetti determinanti nella vita di tutti i giorni, qualunque sia l’obiettivo con cui decidiamo di misurarci".

D. M.