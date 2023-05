Lucia Sada nel Consiglio d’amministrazione dell’Afas

PERUGIA – E’ stata nominata la nuova consigliera d’amministrazione di Afas (Farmacie comunali), Lucia Sada (nella foto) che subentra alla dimissionaria Cristina Merli. Il nuovo cda è attualmente composto dal presidente Francesco Diotallevi, dal vicepresidente Francesco Dottorini, mentre come garante del Codice Etico è stata nominata Lucia Sada. "Sono molto contenta della nomina - ha dichiarato la nuova consigliera – perché mi dà l’opportunità di mettere al servizio anche di questa azienda quelle che sono le mie competenze essendo io un dottore commercialista.

In passato sono già stata amministratore unico della Conap e quindi ho avuto modo di approfondire le dinamiche che occupano gran parte della mia giornata lavorativa. Inoltre, lavorare con un team così affiatato è di certo un valore aggiunto". Afas è un’Azienda di Servizi, integrata con le strutture del territorio deputate alla tutela della Salute, che vuole mettere al centro il cittadino, portatore di un diritto e di un bisogno. L’azienda crea da anni valore attraverso la fusione delle sue due anime: quella sociale e quella imprenditoriale.

Nata nel 1973 come Azienda Municipalizzata per la gestione di quattro farmacie, ora consta di undici sedi proprie, distribuite in tutto il territorio comunale, e di tre sedi in gestione per conto dei comuni di Città della Pieve, Magione e Todi. In convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale l’attività della farmacia è il presidio sanitario più a portata dell’utente e più facilmente raggiungibile, sia per gli orari di apertura che per la diffusione nel territorio. Per questo, non solo si occupa di dispensare il farmaco ma costituisce anche un importante punto di riferimento in materia di consulenza socio-sanitaria.