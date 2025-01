Lucia e Diego, tutte le risposte dagli accertamenti medico-legali

Sono andate avanti fino alla tarda serata di ieri le autopsie sui corpi di Lucia Manfredi e Diego Duca, i coniugi quarantenni morti nella tragedia di via Esino ad Ancona. Lei dottoressa della Clinica medica dell’ospedale Torrette e lui autista-soccorritore del 118 dell’Umbria sono deceduti in un incidente i cui contorni e la cui dinamica restano da chiarire. Importanti risposte sono attese proprio dai risultati dell’esame medico-legale, condotto dalla dottoressa Loredana Buscemi, che dovrebbero portare chiarezza su quanto avvenuto in quella tragica mattinata.

Di certo si sa che la Fiat Panda sulla quale viaggiavano Lucia e Diego (al volante sembra ci fosse lui), ferma allo stop di via Aso, è stata travolta dalla Bmw X3 condotta da un bidello di 61 anni, indagato per duplice omicidio stradale. La Bmw è arrivata allo stop, ha urtato il lato del guidatore della Panda facendo poi carambolare la vettura su se stessa più volte tanto da sbalzare fuori dall’abitacolo Diego, trovato a terra dai soccorritori con molte lesioni compatibili anche con un investimento (forse della stessa Panda). Lucia è stata trovata parzialmente fuori dall’auto.

Gli investigatori sono convinti di poter ottenere importanti risposte anche dalla “scatola nera“ del suv. Il pubblico ministero che coordina l’indagine sulla tragedia ha ordinato che il dispostivio venga analizzato: innanzitutto sarà possibile conosce ere la velcoità a cui procedeva la Bmw che percorreva in discesa via Esino. Strada piuttosto ripida che quella mattina sembra fosse gelata, cosa che potrebbe aver avuto un ruolo nello schianto. Le auto sono state poste sotto sequestro, come i telefoni cellulari.