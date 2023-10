Luci e ombre sul turismo: "Bene giugno e luglio, agosto e settembre meno"

L’estate si è conclusa, così come la stagione turistica, ultimata con la 24esima edizione dei Primi d’Italia. E così diventa legittimo tracciare un bilancio dell’andamento turistico. Per il rappresentante di Federalberghi del Folignate, Marco Baldassarri, il quadro è in chiaroscuro e con ampi margini di miglioramento. "Siamo stati – dice – in presenza di un maggio, giugno e luglio andati molto bene, caratterizzati da tanti eventi capaci di riempire le strutture folignati. Agosto è stato al di sotto delle aspettative, ma con una stagione caldissima come quella che abbiamo attraversato è stato anche normale. Un mese, dunque, che probabilmente è andato peggio del 2022. Settembre ottimo nei weekend e buono a livello infrasettimanale. Gli eventi con l’Esercito, la Quintana hanno di certo attirato l’attenzione sulla nostra città. Per quanto riguarda i Primi, gli alberghi erano quasi tutti pieni, con prenotazioni di una notte e arrivi tutti last minute, anche se alcuni sono stati riempiti grazie ad altri eventi".

Complessivamente, sul 2022 il confronto dei numeri è in pari, ma ancora lontano dai livelli 2019. "L’extralberghiero cresce comunque e a loro vanno fatti i complimenti". Il problema di settembre è la ripresa delle attività lavorative e quindi tornano ad essere scelti prevalentemente i weekend mentre nell’infrasettimanale a girare è il cliente business. La Quintana si conferma una grande calamita di visitatori, ma non del tutto capace di far arrivare persone per riempire gli alberghi. Intanto Foligno si riempie anche grazie ad attività delle città limitrofe, come per esempio l’Expo cinofila di Bastia, in programma i primi giorni di ottobre . Questa è la tendenza di ottobre. "Intanto come associazione abbiamo chiesto un appuntamento al Comune per cercare di capire come giocare sempre di più d’anticipo. Abbiamo incontrato anche il comandante del Centro di Selezione di Foligno per organizzare sconti per chi viene a Foligno", conclude Baldassarri.

Alessandro Orfei