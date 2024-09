Luca Innocenzi “sposa“ il Cassero

FOLIGNO Il Rione Cassero conferma anche per il 2025 il Pertinace, Luca Innocenzi. "Con ben 16 anni all’attivo questo è il sodalizio più longevo nella storia della Giostra della Quintana e dimostra ancora una volta quanto il cavaliere e il popolo della Torre merlata siano sempre più una cosa sola. Forza Cassero! Pertinace sempre", scrive il Rione del priore Fabio Serafini, mettendo un punto fermo nel valzer di selle che si è aperto all’indomani della Giostra di settembre. Valzer che vede al centro della scena il cavaliere Lorenzo Melosso, in forza al Badia, e ora in uscita. I rumors lo danno in avvicinamento al Croce Bianca, quasi come cosa fatta. Da capire se e come si troverà un accordo con il Badia per lo scioglimento del contratto che vedrebbe vincolato il cavaliere per tutto il 2025. Intanto sono stati ufficializzati i vincitori del Gareggia dei convivi 2024. Due le vittorie: il Rione Contrastanga per l’edizione di giugno e il Rione Badia a settembre. Due vincitori perché in due formazioni diverse si è presentata la Giuria: a giugno presieduta da Giancarlo Malacarne, storico e giornalista, direttore della rivista Civiltà Mantovana, autore di numerose pubblicazioni come “Sulla Mensa del Principe. Alimentazione e Banchetti alla Corte dei Gonzaga“. A settembre invece Malacarne non ha potuto essere presente ed è stato sostituito da Daniele Falchi, folignate, già componente del Comitato storico scientifico dell’Ente Giostra della Quintana. Gli altri due membri, per entrambe le edizioni, sono stati Piergiorgio Angelini e Marco Servili.