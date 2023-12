Lotteria degli scontrini. Vinti 25mila euro

Ha fatto una spesa di circa 9 euro e, grazie alla lotteria degli scontrini, ne ha vinti 25mila. Ancora ignoto il nome del fortunato vincitore baciato dalla dea bendata che si è fermata al supermercato Emi di Cerbara. L’inaspettato premio è scattato grazie al sorteggio di uno scontrino di appena 8,69 euro, forse la cifra spesa da un cliente per una pausa pranzo. Questa bella vincita non è stata solo un colpo di fortuna per il cliente, ma ha anche garantito un premio di 5mila euro all’esercente. La lotteria degli scontrini prevede estrazioni settimanali e mensili che offrono premi interessanti, ma è soprattutto l’estrazione annuale a catalizzare l’attenzione, con un premio di 5 milioni di euro per il cliente e di 1 milione di euro per l’esercente. La direttrice del supermarket Emi, Sandra Marinelli, ha spiegato di non sapere ancora "chi sia il fortunato vincitore, ma pensiamo che vista la modesta somma dello scontrino e l’orario dell’acquisto, si possa trattare di uno dei numerosi clienti che fanno la pausa pranzo qui, nella nostra area ristoro". Il vice direttore Orfeo Urbanelli ha aggiunto: "È una grande gioia per noi, che proprio uno dei nostri clienti abbia fatto questa bella vincita e ci auguriamo che ce ne siano altre". L’iniziativa coinvolge tutti gli acquisti superiori a 1 euro effettuati tramite Pos nei punti commerciali aderenti e la partecipazione non comporta alcun costo per il cliente: basta mostrare il codice lotteria e pagare l’acquisto in modalità elettronica. Il negozio Emi di Cerbara è punto di riferimento fondamentale della frazione tifernate da più di 44 anni, da quando fu fondato con il nome di “Supermercato Sma“ nel 1979 dai coniugi Artemio Marinelli e Francesca Sterparelli, poi portato avanti dalle figlie Sandra e Paola, con la direzione di Giorgio Giogli.