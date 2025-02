Lotta al cyberbullismo. Carabinieri in classe

FOLIGNO Non è mai sufficiente l’educazione contro il bullismo e il cyberbullismo. Così i carabinieri hanno organizzato un nuovo incontro con gli studenti delle classi quarte e quinte del Liceo Scientifico ‘Guglielmo Marconi’, così come era avvenuto qualche giorno prima presso l’Istituto ‘Feliciano Scarpellini’. Tema trattato, bullismo e più moderno cyberbullismo, "forme di aggressioni e di molestie che avvengono anche in rete e che tendono ad isolare i più fragili, spesso sfruttando quella sensazione di impunità che l’uso di strumenti informatici può ingenerare". Vivace la presenza degli studenti, attenti ed interessati agli argomenti approfonditi dai militari, che non hanno tenuto una classica lezione ma si sono confrontati con la platea sulla tematica e hanno cercato di smuovere le diverse sensibilità per coglierne i punti di vista ed alimentare un proficuo confronto. I militari hanno, inoltre, invitato gli studenti a riflettere sull’aspetto che ogni dato può essere diffuso in modo incontrollato nell’etere e diventare conosciuto a chiunque per parecchio tempo o per sempre. Con la proiezione di alcune slide hanno sensibilizzato i giovani circa i numeri di emergenza ai quali rivolgersi qualora vittime di bullismo o per situazioni di pericolo in generale, soffermandosi particolarmente sull’importanza del Numero unico di emergenza 112. Molto interessati gli studenti sui temi dei futuri arruolamenti nell’Arma.