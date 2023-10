Lotta agli sprechi idrici. Sarà rifatto l’acquedotto

GUALDO TADINO – Sono iniziati i lavori di rifacimento della rete idrica nel territorio gualdese; sono previsti interventi su ben 33 chilometri dell’importante infrastruttura. Il progetto è di Umbra Acque, la società che gestisce la rete idrica in 38 Comuni umbri. I lavori, con un costo di 6 milioni di euro, consentiranno di recuperare quasi un milione di metri cubi di acqua in un anno; in 3 anni si scenderà dall’attuale 45% al 30% di perdite idriche, "garantendo un’attenta gestione del servizio necessaria a tutelare una risorsa preziosa come l’acqua". Il primo lotto di opere si realizza nella zona del Biancospino e a San Rocco-Canale fino alla zona industriale sud. Gli altri lotti che partiranno nei prossimi mesi e si concluderanno entro marzo 2026 riguardano la zona di Boschetto, la strada regionale 444 del Subasio, Palazzo Mancinelli, Vaccara, Cartiere, Flaminia Antica e Flaminia Nord. Gli ingenti investimenti consentiranno di ottenere diversi obiettivi: oltre alla tutela della risorsa acqua, una migliore fruibilità dell’acquedotto ed una rete stradale rinnovata e più sicura, col ripristino completo del manto stradale in tutte le aree dove sono previsti i lavori. L’assessore ai lavori pubblici Jada Commodi (nella foto) si dice molto soddisfatta per "il proficuo rapporto collaborativo con Umbra Acque, sempre attenta alle criticità del territorio e pronta a monitorare ed intervenire in piena sintonia con l’Amministrazione Comunale".

Alberto Cecconi