L’ospedale del futuro: "Fine dei lavori ad ottobre, sarà struttura essenziale"

Ottobre 2025, è la data da cercchiare in rosso per la fine dei lavori all’ospedale di Castiglione del Lago. Lo ha confermato la presidente Stefania Proietti nella sua riposta in question time alla consigliera Eleonora Pace (FdI) che ha presentato una interrogazione alla giunta sul tema "Ospedale di Castiglione del lago: carenza di personale e intendimenti circa la futura organizzazione".

Illustrando l’atto in aula, Pace ha chiesto alla giunta regionale "se intende mantenere, per l’ospedale di Castiglione del Lago, la configurazione di ospedale di base con Pronto soccorso h24 che la precedente giunta gli aveva dato con il piano di riorganizzazione e quali sono le iniziative volte a sopperire la carenza del personale e le azioni da mettere in campo al fine di tutelare gli operatori sottoposti a carichi di lavoro eccessivi che hanno inevitabilmente un impatto negativo sulla loro salute e sulla qualità dei servizi offerti ai cittadini".

La presidente Stefania Proietti ha risposto che "per l’ospedale di Castiglione del Lago l’attuale configurazione resta confermata, considerando che si sta redigendo il nuovo piano sanitario - perché, ha spiegato Proietti - Senza il piano approvato la precedente amministrazione non ha potuto avere la direzione dove andare. Nel redigente piano verrà confermata la configurazione attuale, insieme alla stesura delle rete critiche di patologia con la successiva chiusura dei Pdpa. L’ospedale di Castiglione del Lago rappresenterà un punto essenziale della rete assistenziale con ruoli precisi". Confermate le criticità in alcuni ambiti come il 118, il pronto soccorso e radiologia, "l’azienda ha subito messo in atto tutte le procedure per coprire i posti vacanti, con concorsi, corsi di formazione e l’uso di graduatorie per autista. Ma per la dotazione completa di Castiglione del Lago si deve attendere la fine dei lavori di messa a norma per la chirurgia e il pronto soccorso, completati speriamo a ottobre 2025. Per la difficoltà di radiologia l’azienda ha bandito un concorso che ha già 71 richieste per 12 posti di dirigente medico. Per tutti gli altri servizi gli standard sono rispettati. Per medicina la riduzione dei posti letto a dodici – ha detto ancora la governatrice – non è stata prevista da noi ma dalla precedente amministrazione".