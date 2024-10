L’Orvietana segna e diverte. Ma alla fine passa il Seravezza

ORVIETANA

3

SERAVEZZA P.

4

ORVIETANA: Rossi; Berardi (54’ Mauro), Congiu, Ricci; Caravaggi (65’ Fabri), Proia, Orchi (83’ Vincenzi), Sforza (65’ Martini), Lattuchella; Panattoni (83’ Quintero), Caon. All.: Rizzolo.

SERAVEZZA: Lagomarsili; Paolieri, Sanzone, Coly (69’ Beconcini); Bedini, Menghi, Greco, Bartolini (79’ Bocci); Bellini (79’ Lepri), Stabile (89’ Caddeo); Benedetti (91’ Accorsini). All.: Brando.

Arbitro: Salvatori di Macerata (Bara – Amorello)

Marcatori: 9’ (r). e 95’ Benedetti (S), 32’ Caon (O), 85’ Stabile (S), 72’ e 78’ (r) Panattoni (O), 86’ Lepri (S).

Note: espulso Congiu (O) al 51’st per proteste

ORVIETO – I biancorossi giocano bene e divertono. Alla fine, però, i tre punti li porta a casa il Seravezza ed è una sconfitta che sa di beffa. Cosa sia mancato per accendere la candelina va ricercato, probabilmente nella malizia, inferiore a quella degli ospiti, ad un eccesso di generosità quando magari bisognava tirare i lacci della borsa, a qualche leggerezza pagata a caro prezzo, alla fortuna che è stata poco amica. Tanto da far dichiarare al tecnico dei competitor, Brando, che sul successo c’è stato un rapporto amichevole con la fortuna. Si è trattato, comunque, di un incontro speciale, il migliore visto al Muzi di tutta la gestione Rizzolo. L’arbitro, con le sue decisioni, è riuscito a guastare un po’ la festa assegnando un paio di penalty munifici (uno per parte) e negandone uno o forse due all’Orvietana che le riprese televisive hanno poi confermato esistere. Si è fatto male Berardi, ed è un altro punto a discolpa dell’Orvietana: l’uscita del giocatore biancorosso ha squilibrato il pacchetto difensivo, peraltro, non in giornata ottimale. Forse, ma è del tutto opinabile, anche gli ultimi cambi effettuati da Rizzolo non hanno prodotto gli effetti sperati dal tecnico. Consolante il ritorno al goal di Panattoni (doppietta), come la vena di Caon. Da elogiare tutti, incondizionatamente, per l’impegno. Ma alla fine i tre punti sono finiti nelle tasche della formazione ospite.

Roberto Pace