L’ortopedico non c’è, bimbo rimandato a casa. Il direttore dell’Usl: "Situazione difficile"

Niente ortopedici, nemmeno il pomeriggio. Le fortissime carenze che si registrano nel reparto di ortopedia del Santa Maria della Stella sono ormai diventato uno stillicidio di cui fanno le spese quasi quotidianamente i cittadini. L’ultimo episodio si è verificato martedì pomeriggio. Un genitore ha accompagnato il figlio di sei anni in ospedale per una sospetta frattura del braccio, ma dopo essere stato sottoposto ad un esame radiologico, il bambino è stato rimandato a casa perché in servizio non c’era nessun ortopedico. Un episodio grave, ma in linea con quanto sta purtroppo avvenendo da molto tempo in un reparto che continua ad essere privo del primario e sotto organico di almeno tre specialisti, rispetto a quanto previsto dalla pianta organica che contempla, sulla carta, sei medici specialisti appunto. Domenica scorsa, per l’intera giornata, gli ortopedici non ci sono stati mentre numerosi sono stati i casi di pazienti trasferiti a Foligno per la rottura del femore o per altri problemi per i quali si è reso necessario un intervento di urgenza.

"Verso le 17 sono andato al pronto soccorso con mio figlio di sei anni con sospetta rottura o frattura di un braccio- racconta il genitore – , appena arrivati al triage ci dicono subito che l’ ortopedico non ci stava in quanto la sua presenza è solo la mattina e che a mio figlio avrebbero fatto solo le lastre. Così è stato. Nonostante avesse avuto bisogno di una manovra, siamo dovuti tornare questa mattina. Quindi bisogna sapere che uno se proprio si deve far male lo deve fare la mattina, perché il pomeriggio non può essere curato". A dicembre si erano verificati alcuni casi di persone costrette ad un trasferimento di oltre cento chilometri fino all’ospedale di Foligno per poter essere sottoposti ad interventi chirurgici di emergenza.

La situazione insomma è estremamente critica come ammette lo stesso direttore generale dell’Usl2, Piero Carsili: "Stiamo fronteggiando una condizione difficile. Al momento gli ortopedici in servizio sono quattro, ma in realtà ce ne sono disponibili solamente tre perché uno non può essere in realtà operativo per motivi personali. In questa situazione tamponiamo le emergenze con un calendario elaborato settimana per settimana. Al momento ho disposto una integrazione al personale in servizio grazie allo spostamento su Orvieto di alcuni ortopedici dell’ospedale di Narni che sono disponibili anche per effettuare interventi chirurgici. Sta per prendere il via anche una convenzione con il personale medico dell’area di Foligno e Spoleto mentre il 4 febbraio verrà pubblicato un avviso pubblico per reperire altri ortopedici. C’è un grande impegno per risolvere la situazione, tenendo conto che questa specialità è una di quelle in cui è sempre più raro trovare professionisti". Il direttore Carsili anticipa anche che a breve verrà nuovamente bandito il concorso per il posto da primario che è ormai vacante da tempo.

