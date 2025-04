Lorenzo Gubbini trionfa all'European Grand Prix di Antalya con due ori e record italiano

Lorenzo Gubbini, atleta degli Arcieri Città di Terni si è distinto all’European Grand Prix di Antalya, in Turchia, dove ha conquistato due medaglie d’oro e ha stabilito il nuovo record italiano nella categoria Compound. Sabato, la prima medaglia è stata vinta dalla squadra maschile composta da Lorenzo Gubbini, Michea Godano e Manuel Sartorello. La formazione italiana ha trionfato nella finale contro la Turchia (Akcaoglu, Haney, Sezgin) con il punteggio di 238-231, stabilendo il nuovo record italiano delle squadre nazionali, superando di un punto quello precedente. L’Italia ha sfiorato la perfezione, piazzando tutte le frecce sul “10” e solo due sul “9”, lasciando pochissime possibilità agli avversari.

Lorenzo Gubbini si è ripetuto anche ieri, nella gara individuale. Nella finale, l’atleta degli Arcieri Città di Terni ha avuto la meglio sul padrone di casa Haney. L’azzurro ha conquistato l’oro con una gara ai limiti della perfezione, in cui ha centrato il “10” 14 volte su 15 frecce. Gubbini ha così vinto l’oro con il punteggio di 149-147. "Siamo di fronte a un atleta che ha messo in primo piano il nostro sport e che si sta impegnando al massimo per ottenere risultati incredibili che sono sotto gli occhi di tutti – il commento di Stefano Tombesi, presidente degli Arcieri Città di Terni –. Credo che sia arrivato il momento che qualcuno si accorga di lui e della sua completa dedizione al tiro con l’arco dandogli la possibilità di farne un lavoro. Sarebbe sciocco disperdere un atleta come Lorenzo Gubbini che ha fatto registrare una crescita esponenziale soprattutto in vista delle prossime Olimpiadi di Los Angeles".