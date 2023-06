Lorena Antoniazzi compie 30 anni, raccolta fondi per l'Ospedale di Perugia

Lorena Antoniazzi compie 30 anni e per l’occasione, il brand di lusso specializzato nella maglieria d’alta gamma, ha organizzato una raccolta fondi per il reparto di Ematologia e Onco-ematologia pediatrica dell’azienda ospedaliera di Perugia e per il Comitato per la Vita Daniele Chianelli.

"Abbiamo avuto tanto e vorremmo restituire qualcosa a chi è meno fortunato di noi" si legge sulla piattaforma GoFundMe dove è stata avviata la raccolta fondi. In soli 5 giorni sono stati già donati oltre 8mila euro.

In occasione di una visita nella sede dell’azienda umbra l’assessore regionale allo sviluppo Michele Fioroni ha ricordato: "da 30 anni, Lorena Antoniazzi é un’ eccellenza del tessile 100% MadeinItaly, con una particolare attenzione alle risorse umane, che rappresentano il cuore pulsante dell’azienda. Con 118 dipendenti e un fatturato di 30 milioni di euro, l’azienda di Lorena Antoniazzi è un vero esempio di come si possa fare impresa con integrità e passione. L’azienda produce di capi per esclusivi brand di lusso, anche su misura".