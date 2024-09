Loredana Bertè infiamma il “PalaTerni“. In cinquemila applaudono la regina del rock

La regina del rock italiano ha scritto una grande pagina anche al PalaTerni. Loredana Bertè, con il suo repertorio e la sua grinta, ha fatto emozionare, cantare e ballare per quasi due ore i 5mila presenti (primo soldout della struttura inaugurata un anno fa). "Grazie Terni – ha detto l’artista al termine del concerto – è stata una serata fantastica. Che serata! Vi amo tutti!". Si è dunque rivelata vincente la sua scelta di chiudere il “Ribelle Summer Tour“ a Terni, dove era tra l’altro fin dalla serata precedente, quando ha festeggiato il 74esimo compleanno anche nel ricordo dell’indimenticabile Mia Martini (nata anch’essa il 20 settembre, tre anni prima). "Ieri a Terni – scrive Loredana sul proprio profilo Instagram, da cui è tratta la foto – abbiamo concluso in bellezza la prima tranche del Ribelle Tour. Ringrazio tutti quelli che hanno reso possibile questa bellissima avventura. Adesso, dopo un anno di lavoro non-stop, credo di meritarmi un po’ di stacco. Riprenderò con la tv e mi prenderò una pausa dal live". "Nel backstage l’abbiamo vista sinceramente emozionata – afferma Michele Rossi, per conto di Terni Città Futura e Argoo, (associazioni che hanno organizzato l’evento nel contesto di Tributo d’Autore) –, ci ha ringraziato e ha espresso addirittura la sua meraviglia per il pubblico qui trovato, lei che di palchi nella sua vita ne ha calcati veramente tanti". "Non sono mancate le ansie e le preoccupazioni per i tanti dettagli e le mille incombenze da affrontare - continua Rossi – . Ci siamo però impegnati per lavorare al massimo per far si che tutto si svolgesse al meglio. Crediamo che gran parte del pubblico abbia apprezzato questo nostro grande sforzo, comprendendoci se c’è stata qualche mancanza; dovendo gestire un evento cosí grande possono verificarsi piccoli disguidi. Ci rammarichiamo per qualche malore dovuto a situazioni personali e di un solo incidente purtroppo dovuto probabilmente alla distrazione e legato alla scomodità e ripidità dei gradoni delle tribune, di cui ci auguriamo una pronta risoluzione". "È stata una grande festa di persone gioiose in una Terni che lo merita – conclude Rossi – e che per una volta non si è dovuta recare altrove".

Augusto Austeri