"L’ordinanza-calore della Tesei dimentica molti lavoratori"

"La recente ordinanza della presidente della Giunta regionale, Donatella Tesei, che limita l’orario di lavoro all’aperto nel settore agricolo, florovivaistico e nei cantieri edili per prevenire i rischi legati all’esposizione prolungata al sole, sebbene necessaria e importante per la salute dei lavoratori, trascura numerosi altri settori che sono ugualmente esposti a condizioni di caldo eccessivo". A dichiarlo il consigliere Thomas De Luca (M5S), secondo cui ci sono " numerosi lavoratori di altri settori, come quelli impiegati nell’industria, ma che operano al di fuori dei capannoni (solo a titolo di esempio chi lavora nei parchi rottami e nel movimento materiali all’aperto) o nella manutenzione e la fornitura di servizi pubblici che non rientrano nelle categorie elencati dall’ordinanza. Sarebbero da considerare a rischio anche tutti quei lavoratori che operano in edifici scarsamente raffreddati. Chiediamo quindi alla presidente Tesei che l’ordinanza venga rivista e ampliata per includere le suddette categorie, assicurando che nessuno venga lasciato indietro".