L’Orchestra della Pace in concerto dal Papa: "Nello spirito dell’insegnamento di Aldo Capitini"

L’Orchestra della pace di Umbertide in audizione da Papa Francesco. Un incontro dal titolo “Impariamo dai bambini e dalle bambine“ che si terrà lunedì prossimo quando il Pontefice incontrerà settemila bimbi di tutto il mondo. Tra le scuole, i gruppi e gli artisti che interverranno nell’Aula Paolo VI del Vaticano, ci sarà anche l’Orchestra della pace “Aldo Capitini“ dell’Istituto Comprensivo Umbertide Montone Pietralunga, aderente alla Rete delle Scuole per la pace. L’ensemble di giovanissimi che si esibirà dalle 14, sarà composto da 41 ragazzi e ragazze, tra gli 11 e i 14 anni, tra voci, chitarre, flauti, violini, tastiera, basso e batteria. "La nostra scuola lavora da anni per costruire la cultura della pace e dell’amicizia tra persone e tra i popoli – dichiara la dirigente Paola Avori –; con questa intenzione e nello spirito di ciò che Capitini ha detto e praticato abbiamo deciso di creare l‘Orchestra della Pace ’Aldo Capitini’, l’ideatore della Marcia della Pace Perugia-Assisi". "Sarà un momento straordinario dedicato alla formazione dei costruttori di pace – ha dichiarato Flavio Lotti, direttore della Fondazione PerugiAssisi – "Papa Francesco ci chiede di metterci all’ascolto dei bambini per accelerare il cambio di rotta di cui abbiamo bisogno".