L’ora dell’Investitura dei Cavalieri. Aria di Quintana, aprono le taverne

La Quintana entra sempre più nel vivo. Oggi infatti aprono i battenti le taverne rionali, dove sarà possibile gustare i migliori piatti della tradizione umbra nella magica atmosfera seicentesca. Mentre domani sarà una giornata carica di appuntamenti dal forte significato per tutti i quintanari. Si parte alle ore 17.30 con "L’investitura del Cavaliere": la suggestiva cerimonia, che si terrà in ogni Rione, vedrà i popoli delle dieci contrade stringersi in un momento solenne intorno al proprio portacolori che il 14 giugno sfiderà il Dio Marte nella Quintana della Sfida. Alle 18.30 l’appuntamento è in Piazza della Repubblica con "l’ostensione delle bandiere" dal Palazzo Comunale. I vessilli dei Rioni torneranno a sventolare dal municipio per i giorni della Festa esposti dagli stessi Priori. La cerimonia dell’investitura dei Cavalieri si svolgerà nei luoghi della città più significativi per ogni rione. Per l’Ammanniti alla taverna rionale, di via Brunetti, nella ‘Sala dei Palii’. Il Badia ha scelto Palazzo Sorbi, in piazza Garibaldi. Per il Rione Cassero, il centro sarà la taverna rionale di via Cortella. Il Contrastanga terrà la cerimonia ai Giardini della taverna delle "Sette selle", in via Giuseppe Piermarini. Per il Rione Croce Bianca tocca alla chiesa della Madonna del Pianto, in piazza Garibaldi. Il Giotti terrà la cerimonia nella Chiesa del Suffragio di via Umberto I. Il Rione La Mora presso l’Oratorio della Confraternita della Madonna della Misericordia e di San Giovanni Decollato, in Via della Misericordia. Il Rione Morlupo nel chiostro della chiesa di San Francesco, in piazza San Francesco. La location per il Rione Pugilli sarà la chiesa di Santa Lucia, in via Santa Lucia mentre il Rione Spada ha scelto la chiesa di Santa Margherita alle Conce. Intanto parte oggi anche l’edizione 2025 del Gareggiare dei convivi. I dieci Rioni, cinque a giugno e cinque a settembre, si sfideranno, nuovamente, nell’affascinate riproposizione di un fastoso banchetto barocco. Quest’appuntamento non solo rappresenta un importante momento aggregativo all’interno delle contrade ma, per l’accuratezza della ricerca storica e lo splendore degli allestimenti, è diventato il fiore all’occhiello della manifestazione e il suo biglietto da visita più apprezzato. Il tema su cui dovranno cimentarsi gli chef dei Rioni per questa edizione sarà "il vitello", ovviamente, declinato nelle ricette del 600’. "Sopra il Vitello e sue parti e il modo di ben cucinarlo" questo il titolo preciso del tema.