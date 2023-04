L’omaggio di Milano al Beato Acutis

ASSISI – E’in corso ad Assisi, sino a domani, il tradizionale pellegrinaggio diocesano di 1500 preadolescenti (11- 14 anni) della Diocesi di Milano. Vuole essere un’immersione nella spiritualità di San Francesco e Santa Chiara e nei luoghi della loro vita ma anche l’occasione per rendere omaggio a Carlo Acutis (nella foto), beatificato nel 2020, che ora riposa nel Santuario della Spogliazione. Una lampada votiva offerta dai ragazzi degli oratori milanesi sarà collocata in forma stabile vicino alla tomba del beato: un gesto simbolico per consolidare l’unione spirituale che lega la Diocesi e Carlo Acutis, che ha vissuto a Milano da bambino, deceduto nel 2006 a soli 15 anni.