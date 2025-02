L’omaggio a Francesco. Frascarelli

L’omaggio al professor Francesco Frascarelli. Sarà presentato domenica 9 febbraio, alle ore 16.30, nell’Archivio e Biblioteca vescovile in via del Turrione, su iniziativa della famiglia, il libro "Quaderni Assisi 1986 -2023" che contiene gli scritti di Frascarelli, prematuramente scomparso il 3 novembre 2023, a 77 anni, per le conseguenze di un incidente stradale. Si tratta di una raccolta di poesie postuma di Francesco Frascarelli, composta da materiale prodotto negli anni. Dopo la prematura morte, il figlio Damiano e la moglie Daniela hanno ridato vita al progetto - con l’aiuto di Marcello Cingolani e della curatrice Isabella Briganti -, giunto alle stampe grazie alla casa editrice Il Formichiere. La prefazione è di Lorenzo Chiuchiù. Il volume verrà illustrato dal professor Alessio Sorbelli nel corso di un pomeriggio che verrà caratterizzato anche dalle letture di Chiara Scilipoti e da interventi musicali a cura di Esmeralda Bazzoffia Bucco. Docente universitario di storia medievale all’Università degli Studi di Perugia, amministratore cittadino in qualità di consigliere comunale, Francesco Frascarelli è stato giornalista, poeta e scrittore, autori di saggi in ambito storico e non solo, membro dell’Accademia Properziana del Subasio, primo presidente della Pro loco di Assisi e presente in altre associazioni cittadine, profondo conoscitore e cantore della vita cittadina e delle sue tradizioni, a cominciare dal Calendimaggio al quale ha dedicato varie pubblicazioni.