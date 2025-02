Loiacono tra i migliori. Capuano dà sicurezza

VANNUCCHI 6.5: quando viene chiamato in causa nel finale di gara risponde presente. Puntuale nelle uscite aeree

CASASOLA 6: partita senza effetti speciali ma diligente per l’argentino, che svolgebene il suo compito e presidia la fascia di competenza

LOIACONO 7: recupero lampo del centrale che è artefice di una prova molto positiva per senso della posizione, chiusure e giocate puntuali

CAPUANO 7: dirige il pacchetto arretrato con la consueta visione di gioco e con lucidità nell’impostazione, garantendo solidità al reparto

TITO 6: suo l’assist della seconda rete rossoverde dopo una bella triangolazione con Cicerelli (dal 14’ st MARTELLA 6), per il resto prestazione sufficiente

VALLOCCHIA 6: prova di sostanza per il centrocampista ex Triestina, schierato nel cuore della manovra rossoverde (dal 14’st ALOI 6)

CORRADINI 7: tra i migliori. E’ in agguato sul gol con cui sblocca la partita agendo d’astuzia, ed è anche autore di una prova brillante in entrambe le fasi. Suo pure un salvataggio sulla linea. Ammonito in diffida, salterà la gara con la Torres

DE BOER 6.5: lavora con ordine sulla mediana. Anche lui, ammonito in diffida, non potrà giocare contro i sardi e per la Ternana si apre già un problema di formazione.

CURCIO 6.5: torna titolare e impreziosisce la sua prestazione calando il tris della sicurezza per le Fere allo scadere del recupero del primo tempo (dal 14’ st BRIGNOLA 6)

CICERELLI 7: elemento fondamentale per dinamismo e imprevedibilità, mette lo zampino nella seconda e nella terza rete creando scompiglio nella retroguardia dell’Ascoli (dal 35’ st CIAMMAGLICHELLA: s.v.)

CIANCI 7: l’esperto attaccante torna a gioire firmando il raddoppio della Ternana e rendendosi molto utile nello sviluppo delle trame di gioco. Per lui l’udicesimo centro stagionale (dal 26’ st FERRANTE s.v.)

Massimo Ciaccolini