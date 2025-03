"L’officina dell’ex Fcu è a rischio dismissione"

UMBERTIDE - "L’officina della ex Fcu è a rischio con il piano del Trasporto pubblico locale della precedente Giunta regionale di destra. Per questo è urgente che la Regione si attivi, anche con i sindacati, per rivedere le decisioni prese, individuando una soluzione alternativa alla dismissione". Parole della consigliera regionale Letizia Michelini (Pd) che ha presentato un’interrogazione. "L’officina – spiega Michelini – si è sempre contraddistinta per la professionalità. L’impianto fu concepito negli anni ’50 per attendere al ciclo di manutenzione dei rotabili elettrici. Nell’impianto sono state eseguite, con maestranze aziendali, attività di revamping di rotabili dismessi". Per la consigliera preoccupa "la prevista riorganizzazione degli asset di manutenzione del materiale rotabile che implicherebbero una prossima dismissione dell’impianto. Questo mentre la struttura, con un possibile ritorno alla tradizione elettrica, è in grado di assicurare la manutenzione dei complessi Coradia e di essere già munita di attrezzature per manutenzione di primo e secondo livello". Per Michelini, "l’officina potrebbe assumere un ruolo determinante".

Pa.Ip.