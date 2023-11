Lo storico asilo ’Franchetti’ diventa più grande e sicuro

CITTA’ DI CASTELLO – All’asilo nido "Alice Franchetti" continueranno a crescere ancora generazioni di bambini. Con un finanziamento da 1 milione e 148 mila euro del Pnrr, il Comune ha infatti avviato i lavori di miglioramento sismico dell’edificio, che tornerà a popolarsi di piccolissimi ospiti con una struttura sicura, più funzionale e dalla maggiore capienza (38 iscritti a fronte dei 30 attuali). Una storia lunga per questo asilo aperto nei primi anni ‘50 dall’Opera Nazionale Maternità e Infanzia (ONMI) per fornire protezione morale e assistenza alle madri e ai bambini. "Una scuola che fa parte della storia della nostra città e avrà ancora futuro", sottolineano il sindaco Luca Secondi e l’assessore Riccardo Carletti, che ieri hanno compiuto un sopralluogo sul cantiere, dove l’impresa edile Caporini Costruzioni di Lenola (Latina) ha iniziato i lavori da 15 giorni. Insieme al responsabile unico del procedimento Martina Alessandrini, gli amministratori hanno constatato lo stato di avanzamento dei lavori, che in questo momento stanno interessando soprattutto il seminterrato dell’edificio. Dichiarato di interesse culturale, l’asilo nido Franchetti verrà consolidato e reso maggiormente funzionale con un intervento concertato con la Soprintendenza. Il progetto è stato redatto dagli ingegneri Diego Migliorati, Andrea Aloigi, Simone Innocenti, Marco Massucci, Alessio Zanchi, dall’architetto Francesco Leandri e dal geologo Alessandro Ricciardi.