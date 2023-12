“Lo Sposalizio” del Perugino ’torna’ in Cattedrale

Torna a casa lo Sposalizio della Vergine del Perugino. Da domani alle 10 fino a domenica 10 dicembre sarà esposta nella Cappella del Santo Anello nella Cattedrale di San Lorenzo, la riproduzione di uno dei capolavori del divin pittore, realizzata da Bottega Tifernate con la pictografia: una tecnica brevettata proprio dalla Bottega Tifernate che permette di eseguire riproduzioni di celebri opere con le stesse qualità di un dipinto. Il progetto, curato dall’Arcidiocesi di Perugia-Città della Pieve, con il Capitolo della Cattedrale e Genesi, rientra nel progetto ‘Perugino nel segno del tempo’ per le celebrazioni dei 500 anni della morte dell’artista. Si riallaccia dunque un filo rosso con un’opera che fa parte dell’identità cittadina. Una Cappella del Duomo custodisce l’Anello appartenuto secondo la tradizione alla Vergine Maria, visibile due volte l’anno. Al suo arrivo in città venne chiesto al pittore di impreziosire la Cappella con un’opera che segnerà la storia dell’arte rinascimentale: lo Sposalizio della Vergine, meravigliosa pala d’altare realizzata tra 1501 e il 1504. La tavola lasciò Perugia nel 1797 durante le requisizioni napoleoniche e dopo un lungo viaggio giunse a Parigi, per poi essere destinata a Caen dove tutt’ora si trova al Musée des Beaux-Arts. Solo di recente è stata esposta in Galleria per la mostra evento sul Perugino (nella foto). Con l’occasione, Isola San Lorenzo organizza “L’Anello Celato. Storia del Santo Anello e di un capolavoro di Perugino“ con visite guidate, domani e domenica, alle 16 e alle 17, nella Cattedrale di San Lorenzo e al Museo del Capitolo