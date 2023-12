Lo sportello Postamat sarà spostato: "Fruibile anche nei giorni festivi"

CITTÀ DELLA PIEVE - Sarà spostato il Postamat di Città della Pieve, per garantirne la fruibilità 24 ore su 24, 7 giorni su 7. "Uno dei problemi, mai risolto, della nostra città – osserva l’amministrazione comunale – è la mancata apertura nei giorni festivi e la sera, indicativamente dalle 19, del portone che permette di accedere al Postamat installato dentro Palazzo Orca. Finalmente, in accordo con la Direzione provinciale di Poste Italiane e grazie alla determinazione del nostro sindaco, Fausto Risini, siamo riusciti a ottenere il suo spostamento. Siamo attualmente in attesa dell’approvazione da parte della Soprintendenza, ma comunque entro gennaio l’intervento sarà effettuato". Il nuovo Postamat verrà installato sul lato destro dell’androne, al quale seguirà una cancellata che verrà chiusa per bloccare l’accesso a Palazzo Orca negli orari di chiusura, mentre il portone di entrata verrà tenuto sempre aperto. "Un altro obiettivo raggiunto – dichiarano dall’amministrazione comunale – per migliorare la fruibilità e l’accessibilità dei servizi a cittadini e turisti".