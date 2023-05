Lo sport contro droga e disagio Test anonimi ai giovani schermidori

In un territorio a larghissima diffusione di droga tra i giovani nasce il progetto "Nuove droghe e nuove tendenze: la lotta al disagio giovanile" che coinvolge l’ Ordine provinciale dei medici , l’ International Society for the Study of Emerging Drugs (Ised) e il Circolo Scherma Terni. Tra i promotori Antonio Metastasio, psichiatra e geriatra ternano del Royal College of Psychiatrists British Association of Psychopharmacology e la neuropsichiatra infantile Valentina Rapaccini. "Abbiamo deciso con l’Ordine dei medici di organizzare un convegno internazionale a cui parteciperanno anche professori dal Giappone e dal Regno Unito, oltre che dall’Italia, per parlare delle nuove dipendenze e progettare un intervento da effettuare nella città, che coinvolgerà anche le scuole le forze dell’ordine, per aiutare i ragazzi in difficoltà e prevenire la diffusione di sostanze che, come sappiamo, a Terni hanno avuto un effetto molto pesante proprio per la comunità"Il convegno si svolge oggi pomeriggio in biblioteca e " sarà il primo passo di un intervento che durerà almeno un anno – spiegano ancora i promotori –; i risultati poi verranno presentati alla conferenza internazionale del Listed che si terrà ad Abu Dhabi a novembre del 2023". "Il progetto si concentra sull’analisi dell’effetto dello sport sui giovani, coinvolgendo gli atleti del Circolo Scherma Terni, attraverso l’implementazione di test anonimi e lo studio dei dati raccolti – spiega ancora Il Cts – . Il progetto mira a fornire un quadro dettagliato dell’importanza dello sport nel migliorare la qualità della vita dei giovani". I giovani, di diverse fasce d’età, saranno sottoposti a una serie di test anonimi che includono questionari, valutazioni fisiche e psicologiche.

"I dati raccolti durante questi test verranno analizzati con l’obiettivo di comprendere gli effetti positivi dello sport sul benessere giovanile - aggiungono i promotori – . Lo sport ha dimostrato di avere numerosi benefici per la salute fisica e mentale dei giovani. I dati raccolti verranno analizzati per identificare eventuali correlazioni tra la pratica sportiva e la diminuzione dei comportamenti a rischio. Inoltre, gli esperti si concentreranno sull’individuazione di fattori di protezione che possono derivare dall’adesione allo sport e che possono contribuire a prevenire l’uso di droghe".