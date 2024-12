“Lo spazio dietro le quinte“ nel racconto di Roberto Vittori

FOLIGNO Pubblico delle grandi occasioni all’Oratorio del Crocifisso per la presentazione del libro del giornalista Roberto Di Meo, grande appassionato di spazio. “Lo spazio dietro le quinte“ ha come protagonista l’astronauta Roberto Vittori, con le sue missioni spaziali, i suoi aneddoti ma anche con ampi focus sulla storia dello spazio. Insieme a Di Meo, il generale Leonardo Tricarico e il sindaco Stefano Zuccarini, anche lui pilota di aliante acrobatico. Di Meo ha ricordato i legami di Foligno con l’aerospazio grazie al senatore Learco Saporito, umbro d’adozione per essere stato più volte eletto nel collegio della regione. Proprio a Saporito si deve la prima legge sull’aerospazio. Ma il legame di Foligno con l’aerospazio c’era anche prima, con il progetto dell’Institute space University, una sorta di accademy che doveva sorgere all’ex zuccherificio. Proprio sulla ‘legge Saporito’ e sulle novità legislativa legate all’aerospazio, Vettori si è tolto qualche sassolino dalle scarpe auspicando il ritorno di quella "sensibilità" che aveva caratterizzato il primo provvedimento. "Il futuro dell’economia globale - ha detto Vittori - è nello spazio". I proventi della vendita del libro saranno devoluti all’associazione “Donne Insieme“.