Lo spaccio viaggia sui social. Arrestato giovane di Tuoro

TUORO SUL TRASIMENO - Sui social network vendeva la droga. Un traffico ingente che ha attirato l’attenzione degli investigatori e che ha portato all’arresto di un giovane di Tuoro sul Trasimeno per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane è finito al centro dell’indagine dopo la scoperta di un giro di spaccio che lo stesso arrestato aveva messo su attraverso una piattaforma social, grazie alla quale veniva contattato dei clienti, ricevendo gli ordini e concordando il ritiro della droga.

I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Città della Pieve, coadiuvati da personale del Nucleo cinofili carabinieri di Firenze e della Stazione di Tuoro sul Trasimeno, hanno effettuato una perquisizione all’esito della quale sono scattate le manette per il giovane, trovato in possesso di 128 grammi di hashish, 2 grammi di ketamina e 9 grammi di marijuana, occultati all’interno di una borsa nascosta nella sua stanza. Trovati anche due bilancini elettronici di precisione più materiale vario utilizzato per iI confezionamento dello stupefacente. Sequestrati anche 980 curo in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio, e un telefono cellulare. Il giovane è stato arrestato e messo ai domiciliari in attesa del giudizio di convalida dell’arresto.