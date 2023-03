Lo show degli aquiloni Torna "Ventomania" Gubbio con gli occhi all’insù

La primavera eugubina si riempie di colori. Tra le tante manifestazioni che la città di pietra ospiterà nel periodo primaverile, una delle più spettacolari è Ventomania, il Festival internazionale per gli amanti dell’aquilone e del volo, che si svolgerà al Parco del Teatro Romano nel weekend del 25 e 26 marzo. L’evento, giunto ormai alla 37esima edizione, è stato organizzato dall’associazione “Aquilonisti Eolo Gubbio” con il patrocinio del Comune di Gubbio, della Giunta Regionale e dell’Assemblea Legislativa dell’Umbria ed è stato presentato ieri mattina nella Sala degli Stemmi a Palazzo Pretorio, dove erano presenti il sindaco Filippo Stirati, l’assessore allo Sport Gabriele Damiani e Fabrizio Pierotti per l’associazione Eolo.

Le attrazioni principali, anche quest’anno, saranno i voli di aquiloni statici e acrobatici, che coinvolgeranno gruppi di aquilonisti italiani e non solo, come spiega Pierotti: "Aspettiamo a Gubbio 31 gruppi di aquilonisti dall’Italia e da tutto il mondo– con la novità, quest’anno, della presenza degli amici di Gubbio bike, appassionati come noi di vita all’aria aperta, e dei Padri Agostiniani che ci saranno a fianco per coinvolgere i giovani". Saranno presenti, infatti, delegazioni dagli Stati Uniti d’America, Singapore, Belgio, Francia e Polonia. Un evento, come sottolineato dal sindaco Stirati, che coinvolge molte realtà del territorio: "Tante forze attive con sensibilità e culture divergenti si sono messe insieme per dare vita a una manifestazione coinvolgente, all’insegna dell’aria aperta, della sostenibilità, della valorizzazione del territorio. Un appuntamento originale e fortemente attrattivo, quello che vivremo nel weekend, quando la magia degli aquiloni si sposerà perfettamente con la bellezza del nostro Teatro Romano". Il tocco prettamente eugubino lo si potrà ammirare domenica 26, quando gli sbandieratori di Gubbio si esibiranno al Teatro Romano alle ore 15. Ancora una volta, così, la città si conferma un importante fulcro per manifestazioni di ogni tipo, che permettono al turismo di prosperare e a Gubbio di risaltare a livello anche internazionale.