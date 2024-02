Lo scherzo del secolo . Agli Avvaloranti rivive Modigliani

Doppio appuntamento al Teatro degli Avvaloranti. Questa sera alle 21 per “La Nuova Stagione” curata da Fontemaggiore va in scena “Trovata una sega! Racconto su Livorno, Modigliani e ’lo scherzo del secolo’ dell’estate 1984“, spettacolo scritto, diretto e interpretato da Antonello Taurino (nella foto). A Livorno la leggenda la conoscono tutti: nel 1909 Modigliani pare avesse gettato nel Fosso Reale alcune sue sculture. Ma quando nel 1984, per celebrarne i cent’anni dalla nascita, il Comune azzarda il temerario recupero, avviene la pesca miracolosa di tre teste. Arrivano a Livorno le tv di tutto il mondo! I maggiori critici d’arte non hanno dubbi ma dopo un mese venne fuori che non erano proprio di Modigliani. Uno spaccato sociologico sull’Italia d’allora e tantissima, memorabile, comicità involontaria: questi gli ingredienti dello scherzo e nella galleria di personaggi non manca davvero nessuno.

E domani alle 17 spazio alla stagione di teatro ragazzi con con “Il mieracolo della mula“ con Marco Lucci e i suoi burattini, su testo di Gigio Brunello. Info e prenotazioni allo 075.5289555