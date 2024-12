L’itinerario dell’arte: i musei aperti il primo gennaio

Anche i musei festeggiano il Capodanno e domani, mercoledì primo gennaio, offrono una serie di aperture straordinarie. A Perugia la Galleria Nazionale dell’Umbria è aperta dalle 10.30 alle 18.30 (la biglietteria chiude alle 17.30) con la possibilità di visitare, oltre alla collezione, le mostre “L’età dell’oro“, le fotografie di Robert Doisneau e l’omaggio a Gerardo Dottori. Non solo, domenica 5 la Galleria sarà a ingresso libero (come tutti i musei) mentre per l’Epifania, lunedì 6, resterà aperta dalle 8:30 alle 19.30.

Sempre domani a Perugia sono aperti dalle 10.30 alle 18.30 il Museo Archeologico Nazionale dell’Umbria e l’Ipogeo dei Volumni. A San Giustino Castello Bufalini è aperto dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 (oggi chiuso), a Gubbio porte aperte a Palazzo Ducale dalle 14.30 alle 18.30 con visita guidata compresa nel biglietto di ingresso alle 16 e al Parco archeologico del Teatro Romano dalle 8.30 alle 18.30 mentre a Campello il Tempietto sul Clitunno è aperto domani dalle 14 alle 17 (e oggi dalle 10 alle 15). A Spoleto il Museo Archeologico Nazionale e Teatro romano si può visitare domani dalle 14 alle 18, la Rocca Albornoz Museo nazionale del Ducato di Spoleto dalle 10.30 alle 18.30, con visite ai camminamenti alle ore e 14.30 e visita guidata in lingua inglese alle 16.

L’Area Archeologica di Carsulae domani è chiusa a Orvieto il Museo Archeologico Nazionale è aperto domani dalle 10.30 alle 18.30, chiusa invece la Necropoli etrusca di Crocifisso del Tufo. Infine a Pietrafitta Museo Paleontologico “Boldrini” è aperto domani con orario 9-13 e 15-19.