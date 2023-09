“L’Italia vincente“ di FdI: "Non scarichiamo la Tesei. Ma la sanità va migliorata"

"Abbiamo la leadership della coalizione di centrodestra che è nei numeri, non muscolare. Ma siamo aperti al dialogo e al confronto con tutto il centrodestra e i civici per continuare in Umbria e nella città dove governiamo la nostra linea riformatrice e per questo etteremo a disposizione la nostra classe dirigente. Scaricare la Tesei? Non possiamo certo tagliare il ramo su cui siamo seduti...". Usa le parole col bilancino, Emanuele Prisco, neo segretario regionale di FdI che ieri ha presentato "L’Italia vincente", la campagna promossa da Fratelli d’Italia per raccontare i risultati del primo anno del governo presieduto da Giorgia Meloni e che si svolgerà questo fine settimana in ogni regione. Con lui il senatore Franco Zaffini, Marco Squarta, presidente dell’Assemblea legislativa dell’Umbria e Eleonora Pace, capogruppo di FdI in Regione. Prisco si muove in punta di piedi insomma, conscio che anche a Perugia l’equilibrio del centrodestra è molto fragile e una parola fuori posto adesso potrebbe avere conseguenze sgradite per tutti. Zaffini però punge la governatrice sulla sanità e chiede un’accelerazione (il senatore sente il fiato sul collo degli spoletini, ndr) ma anche lui sottolinea: "La Tesei è la prima candidata possibile", al netto delle decisioni di Roma. Intanto però parte la due giorni che nel capoluogo umbro si terrà domani e lunedì, quando si concluderà, alla Sala dei Notari, alle 17.45, con l’intervento del ministro della giustizia, Carlo Nordio (che farà anche un sopralluogo alle vecchie carceri di piazza Partigiani dove è prevista la realizzazione della Cittadella giudiziaria), che parteciperà all’incontro dal titolo "Verso una giustizia giusta: presentazione della riforma della giustizia", alla presenza di Michele Nannarone, responsabile dipartimento giustizia FdI Umbria, Marco Angelini, docente dell’Università di Perugia, Daniele Cenci, magistrato della Corte di Cassazione e Nicola Di Mario, avvocato del foro di Perugia. L’appuntamento umbro prenderà il via domani alle 9.30, al Barton Park di Perugia, con l’inaugurazione alla quale prenderanno parte, tra gli altri, la presidente della Regione, Donatella Tesei e il sindaco Andrea Romizi. Alle 11 la diretta streaming che vedrà in collegamento la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. A seguire tanti appuntamenti sui temi cari al Governo.

M.N.