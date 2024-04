Liste, c’è il rischio-intoppo. Incombe l’allarme ’rosa’

C’è il rischio concreto che la consegna delle liste elettorali in vista della prossime elezioni amministrative a Perugia possa subìre degli intoppi. Come prevedono le direttive ministeriali, infatti, liste con simboli e candidati vanno depositati 30 giorni prima del voto. Per la precisione in questa occasione le liste vanno consegnate venerdì 10 maggio dalle 8 alle 20 e il giorno successivo, sabato 11 dalle 8 alle 12 alla segreteria generale del Comune che si trova a Palazzo dei Priori. Dove sta l’inghippo? Che venerdì 10 maggio, la giornata più lunga per la consegna dei documenti, è previsto l’arrivo della tappa a cronometro del Giro d’Italia proprio di fronte alla sede del Comune, in piazza IV Novembre, con tutta l’area che sarà chiusa in pratica per tutto il giorno. Arrivare in centro storico quel giorno sarà un’impresa: il traffico su strada sarà chiuso su una fetta importante della città, i mezzi pubblici subiranno variazioni e divieti e l’unico sistema per arrivare in centro sarà probabilmente soltanto il minimetrò. Ma sarà complicato accedere al Palazzo anche per chi arriva a piedi. "Si evidenzia che nella giornata del 10 maggio, fra le ore 8 e le ore 18, potrebbero verificarsi criticità per l’accesso all’area di Corso Vannucci, dovute al concomitante svolgimento della tappa del Giro che si concluderà in Corso Vannucci" avvisa l’amministrazione comunale. C’è quindi la consapevolezza delle difficoltà possibili, ma la momento non è stata scelta una sede diversa per far affluire i rappresentanti dei partiti e dei movimenti delle liste civiche che dovranno consegnare i faldoni con tanto di firme allegate (circa 400). Non è escluso che possa esserci un maxi afflusso proprio sabato 11: insomma, chi deve consegnare le liste si prepari per tempo.