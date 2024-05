L’ira di Zuccherini (Pd): "Fogna a cielo aperto. Pronto a dare battaglia"

"Questa è la fogna a cielo aperto che si trova ai conservoni. Nonostante un intervento imponente di Umbra Acque, costato circa 800.000 euro ai contribuenti, la situazione non è cambiata. Anzi, la nuova rete realizzata non sembrerebbe nemmeno utilizzata. Contattato dai cittadini ho provato a chiedere informazioni e sensibilizzare l’amministrazione, senza avere risposte. Ma ora basta. Li sosterrò in questa battaglia fino in fondo, per ripristinare una corretta gestione". Così il consigliere Pd Francesco Zuccherini.